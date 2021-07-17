أحمد السقا يتعاقد على بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"

أفادت مصادر لموقع "القاهرة 24" بأن الممثل المصري أحمد السقا تعاقد على بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان 2022.

وعرف الجزء الثاني الذي تقمص فيه كريم عبد العزيز دور البطولة وشاركه فيها الفنان أحمد مكي نجاحا كبيرا.

وأحمد السقا الذي ظهر كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الأول الذي تناول أحداث "عملية البرث" التي سقط فيها عدد من جنود وضباط الكتيبة 101 بالعريش وعلى رأسهم العقيد أحمد المنسي، حيث ظهر في الحلقة الـ29 وهو يتحدث مع الإرهابي هشام العشماوي الذي قدمه الفنان أحمد العوضي، قبل إعدامه محاولا إقناعه بأنه كان يسير على الطريق الخطأ، وأن المفاهيم الدينية التي يسير وفقها خاطئة بأكملها.

وفي سياق متصل، نفى الفنان أحمد عز مشاركته في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "الاختيار"، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.

وقال أحمد عز لموقع "القاهرة 24"، على هامش حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد "العارف"، إنه ليس من فئة الفنانين الذين سيشاركون كل عام بعمل درامي جديد، فبالتالي لن يشارك في "الاختيار 3" أو "هجمة مرتدة 2".

وأضاف أنه لا يعلم مدى صحة مشاركة الفنان أمير كرارة في الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة"، وإذا كان سيشارك فيتمنى له تحقيق نجاح أكبر مما حققه في الجزء الأول.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة "ON" المصرية، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة "سينرجي" في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويحقق أعلى المشاهدات، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

المصدر: موقع "القاهرة 24"