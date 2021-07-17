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مغنية لبنانية تفوز بلقب "أيقونة الموضة " في الوطن العربي (صورة)

الثقافة والفن

مغنية لبنانية تفوز بلقب
انستغرام
مايا دياب
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تم ‏تكريم الفنانة ‎اللبنانية مايا دياب كأيقونة الموضة في الوطن العربي حيث تألقت على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من "The EMIGALA" في ‎دبي.

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وفاجأت الفنانة اللبنانية الجميع بإطلالة غير تقليدية وظهرت في الحفل نفسه بإطلالة ثانية بفستان من قطعتين ومزين بقطع كريستالية لامعة ويغلب على تنورته اللون الأسود.

وأهدت مايا التكريم في كلمتها المباشرة على المسرح لوطنها لبنان شاكرة الإمارات لاحتضانها الجميع وتمنت لو كان الحدث أيضا في لبنان الذي يعاني حاليا من أزمات كثيرة.

مغنية لبنانية تفوز بلقب

وبعدها قدمت أحدث أغنية لها "أحلى كلام" وسط تفاعل كبير من الحضور.

المصدر: الجديد

 

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