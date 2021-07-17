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فيلم الروسية كيرا كوفالينكو يحصل على جائزة في مهرجان كان السينمائي

الثقافة والفن

فيلم الروسية كيرا كوفالينكو يحصل على جائزة في مهرجان كان السينمائي
Reuters
مهرجان كان السينمائي
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حصل فيلم المخرجة الروسية كيرا كوفالينكو Unclenching the Fists على جائزة يوم الجمعة في مهرجان كان في فئة "نظرة ما" وهي الفئة الأكثر تركيزا على الفنيات في المهرجان السينمائي العالمي.

ويحكي الفيلم الدرامي الذي تدور أحداثه في بلدة تعدين سابقة في منطقة أوسيتيا الشمالية جنوب روسيا قصة شابة تحاول الانفكاك من قبضة أسرتها.

ولم تتمكن كوفالينكو التي ألفت وأخرجت الفيلم من حضور مراسم تسليم الجائزة شخصيا حيث كانت في موقع تصوير فيلم آخر.

وتعرض الأفلام المشاركة في فئة "نظرة ما" بالتوازي مع المسابقة الرئيسية في المهرجان وتعطي فرصة للمخرجين الشبان للظهور والمشاركة في المهرجان السينمائي المرموق.

ومن المقرر إعلان الفيلم الفائز بأرفع جائزة يقدمها المهرجان لفيلم يشارك في المسابقة الرسمية الأساسية وهي السعفة الذهبية يوم السبت.

المصدر: رويترز

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