افتتاح مهرجان "سلافيانسكي بازار" الموسيقي الدولي في فيتيبسك البيلاروسية

يشارك في مهرجان "سلافيانسكي بازار" (السوق السلافية) الموسيقي الدولي الـ30 الذي افتتح يوم 15 يوليو الجاري في فيتيبسك بشمال بيلاروس مغنون ومغنيات يمثلون ما يزيد عن 30 دولة.

وستقام عروض المهرجان على خشبة المسرح الصيفي المكشوف في فيتيبسك.

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وقال وزير الثقافة البيلاروسي، أناتولي ماركيفيتس، في حديث أدلى به للتلفزيون البيلاروسي إن المهرجان يقام بدعم من رئيس الجمهورية، ألكسندر لوكاشينكو .

وصادف افتتاح المهرجان انطلاق مسابقة الطبالات التي تشارك فيها نحو 700 فنانة. وجرت العادة أن يقام على هامش المهرجان معرض "فنون الشارع" الذي يشارك فيه العام الجاري 500 فنان يمثلون كلا من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وألمانيا.

ويقام مساء يوم افتتاح المهرجان حفل كبير بمشاركة نجوم المسرح الغنائي الروسي والبيلاروسي وبينهم لاريسا دولينا، نيقولاي باسكوف، أنيتا تسوي، جوكة "توريتسكي" الموسيقية وفرقتا "بيسنياري" و"سابري" الموسيقيتان البيلاروسيتان، تامارا غفارتسيتيلي وغيرهم.

يذكر أن مهرجان "سلافيانسكي بازار" تم تأسيسه عام 1992. ومنذ ذلك الحين يقام مهرجان كل عام بمشاركة نجوم الموسيقى السلافية والدولية.

المصدر: تاس