شركة روسية توقع مع "آبل" اتفاقية إنتاج المسلسلات التلفزيونية

عقدت شركة AR Content التابعة لمنتج الأفلام الروسي، ألكسندر رودنيانسكي اتفاقية إنتاج المسلسلات التلفزيونية مع منصة أونلاين الدولية Apple TV+.

أفاد بذلك يوم 12 يوليو المكتب الصحفي للشركة.

وقال:" إن توقيع الاتفاقية مع "آبل" ليس إمكانات جديدة لشركتنا فحسب بل ولصناعة الأفلام الروسية التي ستتاح لها فرصة للحوار مع الجمهور العالمي. ويعني ذلك أن منصات أونلاين تغيّر قواعد اللعبة التي تقيدت بها على مر عقود مع الاستثمار في المشاريع السينمائية الناطقة بلغات أخرى غير اللغة الإنجليزية".

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وتقضي الاتفاقية الموقعة بأن تصوّر الشركة الروسية وتنتج المسلسلات لشركة Apple TV+ الدولية في ملتقى مختلف الثقافات واللغات القومية.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن شركة AR Content أصبحت أول شركة أجنبية خارج الولايات المتحدة وبريطانيا عقدت صفقة كهذه مع منصة أونلاين عالمية أمريكية.

يذكر أن المنصة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن الشراكة مع شركات مارتين سكارسيزه، ليوناردو دي كابريو، إدريس ألبا، ريدلي سكوث وغيرهم من الفنانين السينمائيين المعروفين عالميا.

جدير بالذكر أن منصة "آبل تي في" التي تم تأسيسها عام 2019 تعرض على المشتركين فيها أفلاما ومسلسلات تم إنتاجها بموجب الاتفاقيات الموقعة معها فقط. وللشركة فروع في 100 بلد وبين مشاريعها السينمائية الناجحة "دفاعا عن جايكوب"، "عرض الصباح"، جليد لاسو". وغيرها.

المصدر: تاس