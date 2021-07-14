15 بلدا اشترت فيلما روسيا بعد عرضه في مهرجان "كان" السينمائي

سيعرض فيلم "الإنفلونزا لدى بيتروف" من إخراج الروسي كيريل سريبرينيكوف، في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسرائيل وغيرها من البلدان التي اشترت الحق بعرضه.

وذلك بعد عرضه في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ74 يوم 12 يوليو.

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أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة Sony Pictures التي تولت عرض الفيلم.

وقد عقدت شركة Charades Productions الفرنسية صفقات بيع الفيلم مع كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ واليونان وإيطاليا والبرتغال وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وجمهوريات البلطيق وبلدان يوغسلافيا السابقة.

كما اشترت الحق بعرض الفيلم شركات في إسرائيل وتركيا والمكسيك وإندونيسيا.

يذكر أن فيلم " الإنفلونزا لدى بيتروف" الدرامي مستوحى من رواية الكاتب الروسي أليكسي سالنيكوف، وتضم بطولته نجوم السينما الروسية تشولبان خاماتوفا، يوليا بيريسيلد، يوري كولوكولنيكوف وغيرهم.

وشاركت في تصوير الفيلم شركة Hype Film وكذلك شركات من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا. وسيعرض الفيلم في روسيا في 9 سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس