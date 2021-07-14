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ممنوع ارتداء الـ"هوت شورت".. روبي تضع شروطا لحضور حفلها بالساحل الشمالي في مصر

الثقافة والفن

ممنوع ارتداء الـ
facebook @RubyFansForAll
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كشفت الفنانة المصرية روبي، عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفلها الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي لمصر، يوم الجمعة المقبل.

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ونشرت روبي عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، صورة لشروط الحفل، وجاءت هذه الشروط على الشكل الآتي: "

- ألا يقل العمر عن 25 عاما.

- للمرتبطين فقط.

- جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.

- لا يسمح باستخدام العنف.

- يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

- لا يسمح بارتداء الـ"هوت شورت" أو الملابس الرياضية.

- يسمح بارتداء التربون.

- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء".

ممنوع ارتداء الـ

المصدر: RT

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