ممنوع ارتداء الـ"هوت شورت".. روبي تضع شروطا لحضور حفلها بالساحل الشمالي في مصر

كشفت الفنانة المصرية روبي، عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفلها الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي لمصر، يوم الجمعة المقبل.

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ونشرت روبي عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، صورة لشروط الحفل، وجاءت هذه الشروط على الشكل الآتي: "

- ألا يقل العمر عن 25 عاما.

- للمرتبطين فقط.

- جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.

- لا يسمح باستخدام العنف.

- يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

- لا يسمح بارتداء الـ"هوت شورت" أو الملابس الرياضية.

- يسمح بارتداء التربون.

- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء".

المصدر: RT