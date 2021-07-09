رسام روسي يرسل إلى الصين لوحة خزفية بصورتي بوتين وشي جين بينغ

أهدى الفنان التشكيلي الروسي، سيرغي فروبليفسكي، السفير الروسي لدى بكين لوحة فنية عليها صورتا الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ20 لتوقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين روسيا والصين الشعبية.

و تمثل اللوحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين الشعبية شي جين بينغ على خلفية علمي الدولتين الروسية والصينية.

إقرأ المزيد

وقال السفير الروسي إن:" الفنان التشكيلي رسم الرئيسيْن كما ظهرا عام 2013 أثناء اللقاء بينهما بحضوري".

وأشار السفير إلى أن الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا وجهت بالفعل إلى التعاون بين البلدين في مجال التعاون الإنساني. وشكر الرسام الروسي على عمله من أجل تطوير التبادلات الثقافية الروسية الصينية.

وقال الرسام التشكيلي، فروبليفسكي في حديث أدلى به الأربعاء 7 يوليو لوكالة "تاس" الروسية إنه عمل طويلا على رسم اللوحة وأوضح قائلا:" إنني أعدت رسمها عدة مرات وشاهدت عددا كبيرا من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية لبوتين وشي جين بينغ واستشرت المصورين المحترفين".

وأشار الفنان التشكيلي إلى أسلوب غير عادي لرسم اللوحة حيث رسمها أولا على القماش، ثم نقلها إلى البورسلين (الخزف الصيني)، الأمر الذي استغرق فترة طويلة حيث بدأ الفنان في رسم اللوحة عام 2015 ، ثم طورها مدخلا تعديلات عليها.

وقال الفنان إن اللوحة الفنية تستعرض مدى تأثير الصين على إبداعه.

يذكر أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار وقعت في 16 يوليو عام 2001. وفي 28 يونيو الماضي أعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ نتيجة محادثات أون لاين بينهما عن تمديد سريان مفعول المعاهدة.

المصدر: تاس