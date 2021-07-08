الموسيقار حلمي بكر: لن تنهض الأغنية ولا السينما طالما بطلها محمد رمضان

هاجم الموسيقار المصري حلمي بكر الفنان محمد رمضان، متهما إياه بإفساد الذوق العام.

وقال بكر حسب ما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، إن حال الأغنية خصوصا والفن عموما وصل إلى مستوى سيئ، محملا بعض النجوم الذين تخلوا عن دورهم في النهوض بالفن المسؤولية.

وأضاف: "مع الأسف الفن حاليا يعيش أسوأ مراحله، وأصبحت هناك أمور أخرى تشغل الفنانين بعيدا عن تقديم فن محترم".

وصرح بأن بعضهم يسعى لتقليد المهرجانات بحثا عن "الفرقعة" ليس أكثر.

ووصف ما يقدمه رمضان من محتوى سواء على صعيد الأغنية أو السينما، بأنه ليس فنا، مؤكدا أن ذلك نوع من "إفساد الذوق العام".

وشدد على أنه لن تنهض الأغنية ولا السينما طالما بطلها محمد رمضان، أو كما يطلق على نفسه "نمبر ون".

كما انتقد حلمي بكر أيضا موقف بعض الفنانين الذي وصفه بالمتخاذل تجاه دورهم في الفن قائلا: "أين المطربات والمطربين الذين من المفترض أن يكونوا امتدادا لجيل العظماء، أين أصالة وشيرين على سبيل المثال".

وتابع قائلا: "الإجابة مشغولين بأمور أخرى كالمشاكل الشخصية، والبيزنس، وتقليد موجة المهرجانات وغيرها، ولهذا أحمل هؤلاء مسؤولية ما وصل إليه حال الفن في الفترة الأخيرة".

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"