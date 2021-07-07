رامي إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

كشف المخرج المصري رامي إمام نجل الفنان القدير عادل إمام لوسائل إعلام محلية مصرية تفاصيل الحالة الصحية للزعيم.

وقال: "الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور، وهو حاليا في إجازة".

وأضاف: "أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته".

وتابع: "الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا، متقلقوش عليه".

وجاءت تصريحات رامي إمام أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في مجمع سينما "غلاكس" في منطقة المعادي بالقاهرة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT