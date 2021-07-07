محمود عباس: تعرضت للتهديد وحملت نصف جسد شقيقي بعد إصابته بالقصف

استضاف برنامج "ناس أونلاين" رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس الذي حققت أعماله الفنية انتشارا واسعا، وانتقادات في العالم العربي، والداخل الإسرائيلي.

وقال عباس إن الانتقاد في فن الكاريكاتير هو جزء من نجاح هذا العمل أو ذاك، لأن الهدف تسليط الضوء وإبراز قضية أو نقطة معينة للمشاهد، حيث يتم تداولها بشكل كبير.

وعن بدايات عمله الفني، قال الرسام الفلسطيني إنه بدأ "رسام شوارع" على جدران المخيمات الفلسطينية وفي الشوارع.

وعن أصعب المواقف التي تعرض لها عباس، قال إنه فقدان شقيقيه ووالده في فترات متقاربة بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ووصف ما حدث خلال حديثه مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، قائلا: "إنك تشيل أخوك وتتفاجأ إنك شلت نصف جسد أخوك والنصف الثاني ما زال على الأرض، هذا الشيء الشعب الفلسطيني كل يوم بعيشه".

وحول موضوع تشابه اسمه مع اسم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، تحدث ضيفنا عن عدة مواقف حصلت معه منها أنه كان حاضرا خلال ندوة سياسية وكان المتحدث في الندوة يتكلم عن "أبو مازن"، وخلال حديثه انتبه لوجود الرسام محمود عباس فأصبح يضحك!



