مهرجان "تشيخوف" المسرحي يعرض في موسكو مقاما موسيقيا من تأليف فنان أذربيجاني

عرض مهرجان "تشيخوف" المسرحي الدولي يومي 3 و4 يوليو على خشبة دار الموسيقى الدولي في موسكو المقام بعنوان " العالم قائم على المحبة" من تأليف فنان الشعب الأذربيجاني عالم قاسموف.

إقرأ المزيد

واستوحي المقام الموسيقي الأذربيجاني الذي قدمه الفنان من مؤلفات الشعراء الإيرانيين الذين أبدعوها في القرن الـ17 الميلادي.

يذكر أن المقام هو تركيب موسيقي شكلي يميز فن موسيقى البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبصورة خاصة أذربيجان.

وقال الناطق باسم المهرجان إن المقام من تأليف عالم قاسموف يتغنى بالحب الإلهي الشامل. فيما يمكن مطالعة تلك النصوص باللغة الروسية في ترجمات الشاعرين السوفيتييْن المشهورين، يفغيني يفتوشينكو وريما كازاكوفا.

وأشار إلى أن المقام أدرجته منظمة اليونيسكو عام 2008 في قائمة روائع التراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتعتبر اليوم فرقة Alim Gasimov من باكو من أشهر فرق المقام في العالم، كما يعد أسلوب أدائها فريدا من نوعه، حيث يتم الجمع بين المعرفة العميقة بقواعد المقام الكلاسيكية مع ابتكارات معقدة وأنواع موسيقية أخرى مثل موسيقى الجاز والتكوين الحديث.

قال عالم قاسموف إنه قام بجولة مع فرقته الموسيقية في جميع أنحاء العالم تقريبا. وأوضح قائلا: إن" المقام هي لحظة وموسيقى السعادة التي نريد أن يشاركنا فيها جمهور موسكو".

المصدر: تاس