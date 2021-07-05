بعمر الـ12 سنة.. أمريكي من أصل هندي يحرز لقب أستاذ دولي كبير في الشطرنج (صور)

أحرز يافع في الثانية عشرة من عمره لقب أستاذ دولي كبير International Grand Master في لعبة الشطرنج.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي يتمكن فيها شخص من الحصول على هذا اللقب وهو في سن الثانية عشرة.

وأما اليافع المكرم فهو أمريكي من أصل هندي يسمى أبهيمانيو ميشرا، وهو يقيم مع أسرته في ولاية نيو جيرسي الواقعة في شمال الولايات المتحدة وفق "مونت كارلو".

والملاحظ أن هذه الرتبة هي الأعلى التي يمنحها الاتحاد الدولي للشطرنج لأشخاص موهوبين في لعبة الشطرنج، وتأتي بعدها رتب أخرى أقل أهمية، وهي على التوالي: رتبة أستاذ دولي International Master وأستاذ اتحادي Master FIDE ومرشح أستاذ Candidate Master.

وكان أصغر شخص يحمل لقب "أستاذ دولي كبير" في لعبة الشطرنج روسي الجنسية واسمه سيرغي كارغاكين، وأحرز اللقب في العام 2002 وعمره 12 عاما و7 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أبهيمانيو ميشرا بدأ يتعلم الشطرنج وهو في الثانية من عمره وانتصر على أبيه في الشطرنج وهو في الخامسة.

وتقول صحيفة "إنديان اكسبريس" التي خصصت ملفا لبطل الشطرنج الجديد إنه يتذكر بدقة متناهية كل ما يراه ويستوعب كل ما من حوله، بالإضافة إلى كونه بارعا لا مثيل له في الهجوم والدفاع.

🔴 #Recomendamos | Abhimanyu Mishra, ni 'Gambito de Dama' ni Kasparov: el gran maestro del ajedrez con 12 años https://t.co/EL0YuWZpLspic.twitter.com/MCmrnpfXvm — El Bernabéu (@elbernabeucom) July 4, 2021

المصدر: وكالات + وسائل إعلام