مصر.. المحكمة تقرر مد أجل محاكمة عمرو أديب ومحمد رمضان

أعلنت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، تمديد أجل محاكمة الإعلامي، عمرو أديب، في "سب وقذف" الفنان، محمد رمضان، لجلسة 17 يوليو الجاري.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن محمد رمضان طالب في دعواه بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم أديب عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وفي نص الدعوى، جاء أن المعلن إليه الأول، الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلة محمد رمضان وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

المصدر: "مصراوي"