وفاة شاعر غنائي مصري تعاون مع نجوم في الوطن العربي

توفي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، الشاعر الغنائي المصري، سمير زكي، وفق ما أعلنه الفنان عصام كاريكا.

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ونعى عصام كاريكا الشاعر الغنائي على صفحته في "فيسبوك"، واصفا إياه بـ" رفيق الدرب وصديق العمر"،

وقال: "الشاعر سمير زكي رفيق الدرب وصديق العمر في ذمه الله ... صاحب كلمات إمش ورا كدبهم..80 غنوه كلامك يا سمير..عمري ما حنساك ... ربنا يرحمك يا سمره وجعت قلبي والله".

تجدر الإشارة إلى أن سمير زكي كان قد ألف عددا كبيرا من الأغاني الرومانسية، وصلت إلى نحو 80 أغنية.

وتعاون الشاعر الغنائي المصري مع نجوم في مصر والوطن العربي أبرزهم، ديانا حداد، وصابر الرباعي، و لطيفة، ووليد توفيق، ونوال الزغبي، وباسكال مشعلاني، ومحمد محيي، وخالد سليم، ومحمود الليثي، وخالد عجاج، وعبد الفتاح جريني، وحميد الشاعري، وعبد الباسط حمودة.

المصدر: RT + "اليوم السابع"