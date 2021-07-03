إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا والكشف عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي ودلال عبد العزيز

كشف الإعلامي المصري، محمود سعد، عن إصابة الفنانة ليلى طاهر، بفيروس كورونا المستجد.

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وأشار محمود سعد إلى أن الفنانة ليلى طاهر كانت ستظهر معه في حلقة أمس الجمعة من برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، إلا أنها لم تظهر بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

وأعلن الإعلامي المصري أنه "تحدث مع ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنه سوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارا".

وقال محمود سعد إن الإعلامي المصري وائل الإبراشي، كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ 6 شهور، موضحا أنه "تحدث معه مؤخرا، وما زال يشعر بالتعب ويتكلم بصعوبة، لكنه تجاوز مرحلة الخطر".

كما لفت إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، ما زالت في العناية المركزة، و"محدش يعرف إيه حالتها".

المصدر: "الوطن"