مسابقة أندريه ستينين 2021 لفن التصوير تفتح باب التصويت لمستخدمي الإنترنت

أعلن القائمون على مسابقة أندريه ستينين 2021 العالمية للتصوير عن فتح باب التصويت عبر الإنترنت للراغبين باختيار أعمالهم المفضلة المشاركة في المسابقة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه واعتبارا من 1 يوليو الجاري بات بإمكان مستخدمي الإنترنت التصويت لاختيار أفضل عمل يعجبهم من بين الأعمال المدرجة في القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين 2021 العالمية للتصوير، وذلك عبر موقعي المسابقة باللغة الروسية أو باللغة الإنكليزية.

وللمشاركة في التصويت يجب أن يمتلك مستخدم الإنترنت حسابا على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي VKontakte أو "فيسبوك" أو "تويتر" أو حسابا على شبكة Weibo الصينية.

وسيبقى باب التصويت مفتوحا حتى الساعة 23:59 من يوليو الجاري، أما نتيجة الفائز في التصويت فسيعلن عنها أوائل أغسطس القادم.

وحول الموضوع قالت أمينة المسابقة، ورئيسة خدمة المشاريع المرئية في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أوكسانا اولينيك: "التصويت عبر الإنترنت الذي أصبح تقليدا جيدا للمسابقة هو ليس فقط نوع من جعل الناس لجنة تحكيم لتقييم الأعمال المشاركة بالمسابقة، فمستخدمو الإنترنت الذين يشاركون في التصويت يتمتعون بذوق خبراء التصوير الحقيقيين، ويريدون معرفة وفهم عالم التصوير الفوتوغرافي الحديث، ونحن سعداء بأن أعمال الفائزين لدينا تساعدهم في ذلك الأمر".

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى للمسابقة وبقية الجوائز الأخرى في سبتمبر القادم، وعبر موقعي المسابقة باللغة الروسية أو باللغة الإنكليزية.

وتهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

وتركز هذه المنصة على المصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث القريبة منا.

وشارك في المسابقة :

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية بالكامل "روسيا كولتورا"

القناة التلفزيونية "موسكو 24"

وبوابة المعلومات والأخبار "فيستي"

المشاركون من الإعلام الدولي في المسابقة:

- وكالة أنباء وراديو سبوتنيك.

- قناة وبوابة "روسيا اليوم"

- وكالة أنباء "أسكا نيوز"

- دار النشر الروسي "إندبيندنت ميديا"

- وكالة أنباء "تيلام"

- وكالة أنباء "آنا"

- مجموعة شنغهاي يونايتد ميديا ​​

- بوابة الويب لصحيفة "تشاينا ديلي"

- بوابة الويب "ذا بيبر"

- شبكة الميادين الإعلامية

- وكالة أنباء "برينسا لاتينا"

- بوابة الإنترنت "دي بي دبليو"

- في وضع شركاء القطاع، يتم دعم المسابقة من قبل اتحاد الصحفيين في روسيا

- بوابة معلومات "يونغ جورناليستس"

- بوابة الصور الروسية

- البوابة الإلكترونية لمدرسة التصوير "أكاديمية التصوير"

- مجلة "فوتو أرجنتينا"

- نادي التصوير الصحفي في نيودلهي

- مجلة "إل إف مغازين"

- بوابة "كل ما يتعلق بالصور"

- مجلة "فوتوغرافي إي واي إي"

- مجلة "آرت دوك"

بوابة الإنترنت "آي فوتو تشانيل"

- منصة شركاء الدولية (مهرجان فوتون)

المصدر: RT