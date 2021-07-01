قاض يرفض إزالة بريتني سبيرز من تحت وصاية والدها القضائية

رفض قاض طلب المغنية الأمريكية بريتني سبيرز برفع وصاية والدها القضائية عنها، التي تحكم حياتها منذ 13 عاما.

وتظهر الوثائق التي قدمتها المحكمة العليا في لوس أنجلوس أن القاضي رفض طلبا منذ شهور من محامي سبيرز، صموئيل إنغام الثالث، بإزالة والدها من منصب الوصي الوحيد عليها.

وبحسب المعلومات، هذه الوثائق ليست ردا مباشرا على جلسة الأسبوع الماضي، التي خرجت فيها سبيرز عن صمتها للمرة الأولى وأدلت فيها ببيان لمدة 24 دقيقة.

ولا يمكن للقاضي إصدار أي حكم بناء على ما قالته لأنها لم تقدم بعد التماسا لإنهاء الوصاية عليها.

المصدر: variety