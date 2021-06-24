ترميم أقدم كنيسة مسيحية في روسيا بعد الفيضان الكارثي في القرم

صرحت وزيرة الثقافة في جمهورية القرم، أرينا نوفوسلسكايا أن كنيسة القديس يوحنا المعمدان السباق في كيرتش، والتي غمرتها المياه الأسبوع الماضي نتيجة للأمطار الغزيرة، بحاجة إلى ترميم.

وقالت وزيرة الثقافة أرينا نوفوسيلسكايا إن "الكنيسة، شأنها شأن وسط مدينة كيرش، كله، كانت مغمورة بالماء لمدة أيام وأردنا أولا أجراء أعمال الترميم فيها بحلول عام 2022. لكن الفيضان جعلنا ننفذها عام 2021."

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وأوضحت الوزيرة أن كنيسة القديس يوحنا المعمدان السباق قد أدرجتها الحكومة الروسية على قائمة آثار التراث الوطني، مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى الترميم فحسب وإنما إلى إعادة التصميم والبناء.

وأعادت الوزيرة إلى الأذهان أن كنيسة يوحنا المعمدان السباق تعد أقدم كنيسة مسيحية عاملة في روسيا، مع العلم إن إنشاءها يعود إلى القرن العاشر الميلادي حيث بنيت على الأساس الحجري لكاتدرائية أقدم عمرا. ويعتقد المؤرخون والمعماريون أن الكنيسة أنشئت تماشيا لأحسن الأنماط المعمارية البيزنطية.

وقالت الوزيرة إن ترميم الكنيسة يكلف حكومة جمهورية القرم الروسية نحو 500 مليون روبل (ما يعادل نحو 7 ملايين دولار).

وحسب الوزيرة فهناك معالم أثرية أخرى تضررت كذلك نتيجة الفيضان الكارثي وبينها متحف المحاجر ( أدجيموشكاي) والأبراج المحصنة التي دافع عنها الجنود السوفييت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) والتل الملكي (قبر أحد الملوك المحليين في عصر الإغريق)، ومتحف الفنون المحلي وغيرها من المعالم.

المصدر: تاس