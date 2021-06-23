زوجة جاستن بيبر تتعرض لانتقادات بسبب ما ارتدته خلال لقاء ماكرون (صورة)

تعرضت هايلي بيبر زوجة المغني الكندي جاستن بيبر لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماري كلود ماكرون، يوم الاثنين.

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ويعود سبب الانتقادت لما ارتدته هايلي خلال زيارة قامت بها رفقة جاستن إلى قصر الإيليزيه الرئاسي، حيث كان في استقبالهم الرئيس الفرنسي وزوجته.

وفي الوقت الذي ارتدى فيه جميع الحضور البدلات الرسمية فضلت هايلي ارتداء فستان مكشوف بشكل كبير بالإضافة لصندل صيفي في قدميها.

ووصفت بعض وسائل الإعلام ملابسها بالأنيقة، لكن الكثيرين من متابعي وسائل التواصل انتقدوا ما ارتدته لمثل هكذا زيارة، مفضلين بأن تكون أكثر تحفظا وبخاصة لدى لقاء رئيس دولة.

وكان المغني الكندي نشر صورة لقائه هو وزوجته مع الرئيس الفرنسي وزوجته على صفحته في موقع "إنستغرام" ورغم أن الصورة نالت أكثر من خمسة ملايين إعجاب إلا أن بعض المعلقين على الصورة انتقدو مظهر بيبر وزوجته بأنه "غير مناسب" لـ الاجتماع الرئاسي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، جاءت هذه الزيارة بناء على طلب قدمه المغني بيبر للرئاسة الفرنسية من أجل مقابلة الرئيس شخصيا وزوجته والحديث عن قضايا تتعلق بالشباب، تزامنا والاحتفال بمناسبة عيد الموسيقى الأربعين في الإليزيه.

المصدر: لوفيغارو+yahoo+إنستغرام