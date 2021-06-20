مصر.. سميرة عبد العزيز تحسم الجدل بشأن إساءة محمد رمضان لها

علقت الفنانة وعضو مجلس الشيوخ المصري سميرة عبد العزيز على الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر "فيسبوك"، وقال فيه إنه لم يسىء مطلقا لها.

وقالت: "هذا الحوار منذ عامين وليس وليد اللحظة، وأنا لا أتبلى على أحد، لكني لا أفهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك شخص منذ عامين، أرسل لي رسائل منسوبة لصفحة من صفحاته، قد تكون لمعجب من معجبيه".

وأضافت أنها سامحته "طالما طلع وضح، وأنا مش بزعل من أى حد، ومش زعلانة منه، الموضوع به سوء تفاهم، وأنا مش ضد شخصه، لكن ضد أعماله، ومعرفهوش على المستوى الشخصي، لكني مسمحاه علشان أنا أم المصريين كلهم، ولما بقابل حد في الشارع بعتبره ابني وبقوله يا ابني".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان محمد رمضان قال خلال الفيديو: "ليا حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام إللي قالته لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، سواء إني أكلمها في أجرها كام، وأقول إنها شحاتة وأن ظفر أمي برقبتها، عمري في حياتي ما تكلمت مع حد بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما تكلمت مع حد في التفاصيل دي".

المصدر" "الوطن" المصرية