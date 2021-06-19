هاني شاكر عن "ظهوره الجديد" بالبايب والبرنيطة: طاير برد فعل الجمهور

تحدث الفنان المصري هاني شاكر على "النيولوك" الذي ظهر به في أغنيته الجديدة، وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه "طاير برد فعل الجمهور".

وبمداخلة عبر فضائية "أم بي سي مصر" قال شاكر: "أنا في قمة السعادة من وقت ما البوستر نزل، الموضوع جديد عليا والجمهور طلع ذواق".

وأضاف: "الناس اللي بتحبني بجد مبسوطة بالنيولوك الجديد".

ويستعد شاكر وهو نقيب المهن الموسيقية في مصر، لطرح أغنية جديدة بعنوان "لو سمحتوا"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج نضال هاني ومن المقرر طرحها على شكل فيديو كليب.

وظهر شاكر في حلة جديدة في صورة البوستر المروج لألبومه القادم، وحصل على كثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها عن الحلة التي ظهر بها، حيث ارتدى ملابس كلاسيكية وقبعة.

المصدر: "صدى البلد"