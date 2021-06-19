أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ"شتم" سميرة عبد العزيز

علق الفنان المصري محمد رمضان على أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز، التي اتهمته بسبها وقذفها.

ونشر محمد رمضان فيديو على "إنستغرام" قال فيه: "الكلام ده لم يحدث على الاطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده. وأكتر حاجة بسطتني أن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم أو اقول حاجة".

حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها 🙏🏽 #محمد_رمضان#ثقة_في_الله_نجاح#ثابتpic.twitter.com/2cMp1GBuyQ — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 19, 2021

وأضاف: "حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها".

المصدر: وكالات