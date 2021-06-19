مصر.. عضو بمجلس الشيوخ يتقدم بمذكرة عاجلة حول إساءة محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز

تقدم عضو مجلس الشيوخ المصري ياسر الهضيبي بمذكرة برلمانية عاجلة لاستدعاء وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين، إثر تصريحات محمد رمضان المسيئة لعضو في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.

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وقال الهضيبي إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية إساءة الفنان محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة والنائبة سميرة عبد العزيز، وتعرضها لإساءه لفظية، مما يستوجب إتخاذ اجراءات رادعة من قبل كافة مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد نظرا لإساءته لعضو في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.

وأضاف الهضيبي أن رمضان يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أنه دأب افتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورا بأزمة الطيار الراحل، وأيضا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، في إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تحجز على أموال المواطنين، مما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الفن رسالة سامية ومصر بوابة الفن في المنطقة والشرق الأوسط وحينما نتحدث عن الفن في مصر فنحن لا نقدم ما يرضى الجمهور فحسب وإنما ما يتجسد في وجدان أبنائنا والأجيال القادمة مما يستلزم المسئولية المجتمعية، مؤكدا أن الفنان بالنسبة للطفل والأسرة هو سفير فوق العادة للنوايا الوجدانية، وكل عمل فنى يأتي بمثابة لبنة رئيسية في تشكيل مستقبل مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية