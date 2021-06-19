فنانة مصرية تكشف عن "أكبر غلطة في حياتها"

قالت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين، "إنهم كنجوم كبار كانت أهم أهدافهم العمل وتقديم شيء مختلف ومحترم ولم يفكروا في جمع المال"، لافتة "بأنهم يموتون فقراء".

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وأضافت حسين لصحيفة "المصري اليوم": "اشتغلنا على قد ما اشتغلنا والله ما عندنا حاجة، أنا عايشة على معاشي، كان هدفنا الفن في حد ذاته، وبالتالي كنا بندي كل طاقتنا وكنا حلوين، وفجأة اتغيرت الأمور، مكناش بنفكر في الفلوس، كنا نصبر ونشتغل مكناش حريصين على إننا نعمل حاجة للزمن ودي أكبر غلطة في حياتنا".

وتابعت: "أنا عندي 84 سنة وأنا شايفة المرحلة كاملة، أنا ممثلة على قد حالي مش هقول نجمة، لكن متوصلش للي إحنا فيه ده، كل اللي عايزاه يوصل أهمية دور الفن".

المصدر: "المصري اليوم"