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مصر.. وزيرة الثقافة تتعهد بـ"عقاب رادع" في واقعة "قطط الأوبرا"

الثقافة والفن

مصر.. وزيرة الثقافة تتعهد بـ
Globallookpress Ahmed Gomaa/Xinhua
دار الأوبرا المصرية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن إحالة عدد من العاملين بدار الأوبرا للتحقيق في قضية إساءاتهم ومحاولتهم التخلص من بعض القطط بمبنى الأبراء.

وقالت وزارة الثقافة في بيان صادر عنها إن الوزيرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول.

وأكدت عبد الدايم التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

وشددت على أن "من سيثبت إدانته أو تورطه في الأمر، سينال العقاب طبقا للقانون وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الأمر".

وعلى مدار الساعات الماضية تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا وفيديوهات قالوا إنها من داخل مبنى الأوبرا ويظهر فيها طريقة تعامل سيئة مع القطط من قبل العاملين ومحاولة تسميمها للتخلص منها.

المصدر: "الوطن"

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