نسخة مقلدة من "الموناليزا" تباع بملايين الدولارات في مزاد بباريس

اشترى جامع مقتنيات أوروبي نسخة مقلدة من لوحة ليوناردو دافنشي "موناليزا" تعود للقرن السابع عشر، مقابل 2.9 مليون يورو، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من اللوحة الشهيرة.

وتعرف اللوحة المقلدة باسم "هيكينغ موناليزا"، نسبة إلى مالكها الذي جادل دون جدوى بأن نسخة اشتراها في الخمسينيات من القرن الماضي كانت حقيقية، وأنها واحدة من نسخ عديدة من اللوحة الأصلية، والمعلقة في متحف اللوفر في باريس.

واللوحة الأصلية في متحف اللوفر ليست للبيع ولكن في عام 2017 باعت دار كريستيز بنيويورك لوحة "سالفاتور مندي" لدافنشي مقابل 450 مليون دولار لمزايد مجهول عبر الهاتف مما يجعلها أغلى قطعة فنية بيعت في مزاد على الإطلاق.

وتعد الموناليزا أكثر الأعمال الفنية قيمة في العالم حيث يقدر سعرها بـ775 مليون دولار، وتعرض بشكل دائم في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.

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