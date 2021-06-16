مهرجان " الساحة الحمراء" للكتب يقام في موسكو

يفتتح في موسكو يوم 17 يونيو مهرجان "الساحة الحمراء" للكتب والذي يتضمن ما يزيد عن 500 فعالية ثقافية.

بما فيها لقاءات بالكُتاب والأدباء ومناقشات في مختلف المواضيع الأدبية والتنويرية وحفلات تقديم الكتب الجديدة.

أعلن ذلك رئيس لجنة تنظيم المهرجان فلاديمير غريغوريف، في مؤتمر صحفي عقد في موسكو.

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وقال إن المهرجان سيقام في الفترة ما بين 17 و20 يونيو مع مراعاة كل التدابير الاحترازية. وستشارك فيه 300 دار للطباعة والنشر تمثل 45 منطقة روسية.

يذكر أن مهرجان "الساحة الحمراء" يجمع بين الناشرين والكتاب والفنانين والموسيقيين والقراء ويضم أقساما مثل "الأدب الفني"، الأدب المدرسي وأدب الأطفال"، "نون فكشن"، "الكتاب الإلكتروني"، " الكتاب العتيق" وغيرها.

وستشهد مراسم افتتاح المهرجان حفل Piano-gala الموسيقي الكبير الذي سيقدم حائزي الجوائز في مسابقة عازفي البيانو Grand Piano برئاسة عازف البيانو الروسي المشهور، دينيس ماتسويف.

وسيحتفل المهرجان كذلك بالذكرى الـ200 لميلاد الكاتبيْن الروسيين للقرن الـ19 فيودور دوستويفسكي ونيقولاي نكراسوف والذكرى الـ100 لميلاد الحائز جائزة نوبل العالم والسياسي أندريه ساخاروف.

وبين المشاهير من الأدباء الذين سيلتقون بالقراء في إطار المهرجان، أدوارد رادزينسكي، يفغيني فودولازكين، دميتري بيكوف وغيرهم.

المصدر: تاس