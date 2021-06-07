فنان تشكيلي مصري يكشف مفاجأة عن لوحات شقة الزمالك (فيديو)
Reuters
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كشف الفنان التشكيلي المصري وجيه وهبة، معلومات وتفاصيل عن مقتنيات ولوحات شقة الزمالك.
وقال وجيه وهبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " على قناة "إم بي سي مصر": "اللوحات التي عرضت أمامي أعتقد أنها لوحات ليست ذات طبيعة خاصة ولا أستطيع اعتبارها ذات قيمة عالية إلا في حال التحقق من التوقيع على اللوحات".
وأضاف: "اللوحات تعود للقرن الـ18 أو الـ19 وهذا النوع من الأعمال متوفر بكثرة في محال أوروبا وليس بشيء ذي طبيعة خاصة".
وقال: "قانون الآثار يتيح حيازة واتجار تلك النوعية من اللوحات لأنها لا تنتمي إلى التراث المصري وإلى حضارة نشأت على الأراضي المصرية".
المصدر: وسائل إعلام مصرية