الفنان السوري أيمن زيدان يعلق على شائعة وفاته

بعد انتشار شائعة وفاته في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، رد الفنان السوري أيمن زيدان على الشائعات بنشر صورة له وتعليق على صفحته في موقع "فيسبوك".

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ونشر زيدان صورة عبر حسابه في "فيسبوك"، أكد فيها أنه بخير، وأنه لا صحة للشائعة التي جرى تداولها واصفا شائعات الموت بـ"السخيفة".

وكتب الفنان السوري: "والله العظيم أنا بخير.. تبّا لإشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها".

ولاقى منشور أيمن زيدان تفاعلا كبيرا من قبل عدد كبير من زملائه والذين تمنوا له الخير والسعادة والصحة الدائمة ومنهم تولاي هارون، باسم مغنية، فادي صبيح، محمد حداقي، علاء قاسم، غادة بشور، وغيرهم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي