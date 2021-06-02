بالفيديو.. معجب يقتحم المسرح أثناء حفل لهيفاء وهبي فما هي ردة فعلها؟!..

فوجئت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، باقتحام أحد معجبيها المسرح أثناء غنائها.

وتصرف وهبي مع المعجب أثار مواقع التواصل حيث رحبت به طالبة منه النزول نظرا لقوانين التباعد بسبب فيروس كورونا وعليه أن يحترمها.

وهذا الأمر الذي دفع عددا كبيرا من متابعيها للثناء على تصرفها وقارنوا بينها وبين بعض النجمات والنجوم الذين يتركون الأمر للمرافقين الشخصيين لدفع المعجبين الذين يحاولون التقاط الصور معهم.

المصدر: "أخبار اليوم"