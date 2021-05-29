تعقيبا على كلام عمرو أديب.. تركي آل شيخ يكشف عن حقيقة علاقته بالدراما المصرية

علق مستشار الديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أنباء عن إبرام الهيئة اتفاقا للإنتاج الدرامي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية.

ونشر آل الشيخ على صفحته في "فيسبوك" فجر اليوم السبت "توضيحا مهما" نفى فيه صحة تصريحات الإعلامي المصري، عمرو أديب، بخصوص الموضوع، قائلا: "نظرا لما تم تناقله على لساني في برنامج الاخ عمرو أديب ... يبدو أن هناك سوء فهم .. أنا لا علاقة لي، لا من قريب أو بعيد، بالدراما المصرية، وليست لي أي علاقة بالمسلسلات، ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا".

ويأتي هذا التوضيح تعقيبا على تصريحات جاءت على لسان عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، حيث قال إن هناك اتفاق تعاون سيعلن خلال أيام بين الأجهزة الفنية الإعلامية السعودية والمصرية، ونقل عن تركي آل الشيخ حديثه عن خطط لإنتاج نحو 60 مسلسلا و15 مسرحية، غير الحفلات الموسيقية، ضمن إطار هذا التعاون.

المصدر: RT