كاتب "دفاتر الورّاق" يكشف ما يحتاجه الكاتب العربي وموقع فلسطين من أدبه

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الشاعر والروائي الأردني، جلال برجس، بعد فوز روايته "دفاتر الورّاق" بجائزة البوكر العربية لعام 2021.

وكشف الكاتب جلال برجس عن انطباعه الأول بعد إعلان فوز الرواية قائلا إنه "ابتهج لأسباب كثيرة، منها أن الرواية ستصل إلى مزيد من القراء في هذه المرحلة، وستصل من الأردن إلى العالم العربي لأنها تستهدف القيمة الإنسانية وترصد حياة الإنسان العربي وانكساراته وأحلامه".

وأضاف برجس أن الرواية تتحدث عن شخصية "إبراهيم الورّاق" الذي يعاني من التقلبات الجديدة على صعيد العالم، بالتزامن مع صعود حدة ممارسات الفساد، بكل أشكاله وعلى مختلف الصعد، وبالتالي تراجع حدود الإنسان إلى الوراء، في فرص العيش، وهو ما لا يقتصر على الحال الأردني، بل يتعدى الطرح إلى الدول العربية والغربية على حد تعبيره.

كما أكد الروائي الأردني أن "فلسطين حاضرة في الوجدان والأدب الأردني، بكل ألوانه قصة وشعرا ورواية، ولا يمكن التنازل عن فلسطين كفكرة رئيسية مهمة".

وعما يحتاجه الكاتب العربي في الوقت الراهن، قال برجس، إن "الكاتب العربي يحتاج إلى أمور كثيرة، على رأسها أن يتم الاعتراف به، ثم أن يتفرغ لكتابته، وإلى مزيد من التقدير والاحترام، حتى يصل إلى مرحلة يكون فيها قادرا على الإبداع وبالتالي على التغيير".

المصدر: RT