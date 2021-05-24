الممثل السعودي فايز المالكي: ظلمت واتهمت بالرشوة والقضاء أنصفني

أعلن الممثل السعودي فايز المالكي حصوله على حكم قضائي نهائي بكامل حقوقه في مسلسل "شير شات"، موجها الشكر والتقدير للقضاء السعودي.

وقال المالكي عبر "تويتر": "حصلت على حكم قضائي نهائي بكامل حقوقي في مسلسل "شير شات" خالص شكري وتقديري للقضاء السعودي الشامخ، فهم دائما رمز للعدالة ونصرة الحق".

اللهم لك الحمد

، حصلت على حكم قضائي نهائي بكامل حقوقي في مسلسل #شير_شات خالص شكري وتقديري للقضاء السعودي الشامخ، فهم دائماً رمزاً للعدالة ونصرة الحق، كما أشكر أخي المحامي والمستشار القانوني @ALdainiLaw على مجهوداته الكبيرة في القضية طوال الفترة الماضية ⚖️ https://t.co/gyrlQSGpGo — فايز المالكي (@fayez_malki) May 23, 2021

وأضاف: "اتهمت بالرشوة وصبرت ودعوت الله، وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء".

(وَعِزَّتِي وجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ)

صدق الله العظيم

اتهمت بالرشوة واقسم بالله اني ظلمت وصبرت ودعيت الله ان ينصرني وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وحسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/xWuqYenjhjpic.twitter.com/Uzb5CGim2S — فايز المالكي (@fayez_malki) May 23, 2021

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور بيان من هيئة الإذاعة والتلفزيون تصف فيه ما ذكره الفنان فايز المالكي بشأن قيام رئيس الهيئة بخفض حقوقه من 12 مليونا إلى مليون ونصف بـ"ادعاءات".

واستنكرت الهيئة حينها لجوء المالكي إلى الإعلام واتهمته بتجاوز القضاء المختص وتجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقاته.

وشددت الهيئة في ذلك الوقت على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية