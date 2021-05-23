الفنانة السورية أصالة نصري تعلق على وصف أحلام لها بـ"المجنونة" ولماذا هددت أنغام (فيديو)

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على كلام نظيرتها الإماراتية أحلام الشامسي عنهما.

وقالت أحلام الشامسي في برنامج "كاربول كاريوكي": "نحن أخوات، ومجانين، تعلمين كم أحبك وخلص كبرنا ممازحة أنا 25 سنة وانت 24 سنة، ما يصير تعملين هالقصص".

وقالت نصري في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "مدام قالت إننا مجانين فهي على صواب"، مضيفة عن علاقتها بـ"الملكة": "أنا مبسوطة بالمرحلة الملكية اللي عايشين فيها أنا وحلومة.. حبايب، حبايب كل العمر".

وشددت نصري على أن حياتها تسير بطريقة إيجابية بعد تخطيها مطبات كثيرة سابقا، موضحة أنها تمر الآن بواحدة من أكثر الفترات سعادة في عمرها.

وفي سياق آخر، أعادت أصالة فتح موضوع مصالحتها مع أنغام قائلة إنها ستقتحم منزلها إذا لم ترد على اتصالاتها الهاتفية.

وكانت أصالة قالت في مقابلة إعلامية في وقت سابق: "قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها أربع خمس مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجي على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا".

وفي سؤال لأنغام عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ واعتذر بعدها، ردت قائلة: "الأمور دي مش بتاعة واتس آب أو سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقي بين نفسك وربنا وبين الإنسان اللي حصل بينك وبينه خلاف، الأمور دي حقيقتها أنها تبقي جوا الإطار الشخصي، علشان تحس إنها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقية وماتبقاش للعرض أو الشو".

المصدر: "إي تي بالعربي"