حورية فرغلي: وقفت جنب محمد رمضان وتجاهلني وأمينة خليل ابنة خالتي لم تدعمني (فيديو)

قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي إن محمد رمضان "طلب مني أني أعمل دور بطولة في عبده موته، وقلب الأسد وأنا عملت الفيلمين دون مقابل من أجل محمد رمضان".

وأضافت خلال برنامج واحد من الناس على شاشة "الحياة"، أنها كانت تقوم بتصوير مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان يقوم بتصوير عمل فني بجوارها وذهبت إليه لتسلم عليه فرفض مقابلتها.

وتابعت قائلة: "أنا مش زعلانه منه كفاية اللي هو فيه".

وأوضحت حورية أن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها لم تسأل عنها في محنتها وحتى والدتها لم تكلم أمها للاطمئنان عليها.

وتابعت قائلة: "كل الناس إلي كانت بجوارها تخلت عني وهاتفي أصبح لا يرن، وتخلى عني كل أصدقائي".

وكشفت الفنانة حورية فرغلي خلال اللقاء عن قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في عمل فني لكن اتصلوا بها وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية