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تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد معرفتها بوفاة زوجها

مجتمع

تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد معرفتها بوفاة زوجها
الفنانة دلال عبد العزيز
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تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبد العزيز بعد إبلاغها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم ، خاصة أن وضعها الصحي غير مستقر حتى الآن جراء إصابتها بكورونا.

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وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما
وفاة الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، انخفض معدل الأكسجين في دم دلال عبد العزيز بنسبة 20%.

وطلبت الفنانة حضور جنازة زوجها دون أن يجري التأكد إن كانت قادرة على ذلك أم لا.

وغيب الموت الفنان سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: "سيدتي"+ "وسائل إعلام مصرية"

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