إبداعات وزير الدفاع الروسي الفنية تباع في مزاد خيري بـ40 مليون روبل

أسفر المزاد الخيري "الإبداع في سبيل الحياة" الذي طرح يوم 14 مايو في الجمعية الجغرافية الروسية عن بيع الأعمال الفنية التي أبدعها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بـ40 مليون روبل.

ما يعادل 13500 دولار.

وقال ناطق باسم مؤسسة "قسطنطين خابينسكي" الخيرية الروسية إن ريع الأموال عن بيع أعمال، سيرغي شويغو الفنية ستستخدم لمساعدة الأطفال برعاية المؤسسة. كما ستستخدم لتطوير مراكز إعادة التأهيل ورفع كفاءة الأطباء.

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وقد طرح المزاد يوم 14 مايو في مبنى الجمعية الجغرافية الروسية التي يترأسها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي بادر إلى إقامته وقدم له لوحاته الفنية ومنتجاته المصنوعة من الخشب.

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يذكر أن الممثل السينمائي والمخرج المسرحي الروسي المعروف، قسطنطين خابينسكي، أسس صندوقه الخيري عام 2018. وتبذل المؤسسة كل ما في وسعها لضمان حصول الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدماغ والحبل الشوكي على كل الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المحدد وجعل الأطفال يعودون إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وتسدد المؤسسة الخيرية نفقات تشخيص الأمراض وتقوم بعمل إعلامي مع الوالدين وتجري دورات للأطباء وتساعد في تزويد مؤسسات الطب الروسية بأجهزة ضرورية.

وتتعاون المؤسسة الخيرية منذ تأسيسها مع الجمعية الجغرافية الروسية.

المصدر: نوفوستي