اكتشاف هيكل عظمي لفتاة عاشت قبل 700 عام تحت أرضية أقدم قصر ملكي في إسبانيا (صور + فيديو)

عثر على هيكل عظمي لفتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تحت أرضية كنيسة في Real Alcázar في إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال علماء الآثار إن البقايا تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وهي لفتاة ذات شعر أشقر كانت على الأرجح من طبقة النبلاء، ويعتقدون أنها دفنت في الأصل في مكان مختلف، لكنها نقلت إلى مكان بجوار المذبح الرئيسي في فيرجن دي لا أنتيغوا في إشبيلية في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتم العثور على التابوت الحجري ثماني بوصات فقط تحت الأرض أثناء أعمال التجديد في أبريل، وكشف علماء الآثار النقاب عن تابوت من الرصاص أثناء قيامهم بمسح الكنيسة في 20 أبريل قبل أعمال الترميم على بلاط السيراميك في القصر الذي يعود إلى القرن السادس عشر، حسب ما أوردته صحيفة "البايس" الإسبانية.

ويشير نمط التابوت الذي يبلغ طوله حوالي أربعة أقدام وعمقه قدم واحدة، إلى أنه يعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر.

وكان بداخله تابوت خشبي متهالك بهيكل عظمي كامل لفتاة صغيرة.

قال عالم الأنثروبولوجيا الرئيسي خوان مانويل جويجو: "كانت ذراعيها شبه مثنيتين وعبرت فوق صدرها، والجثة لم يتم العبث بها".

A little girl in a lead sarcophagus, who lived in the late Middle Ages, has been found under the floor of the main altar of the chapel of the Real Alcázar of Seville, in Spain. The sarcophagus contained a wooden coffin with pieces of fabric & shoe leather https://t.co/2EFrm6DmNppic.twitter.com/NDMaaodMAh — Ticia Verveer (@ticiaverveer) May 6, 2021

SCIENCE & TECH: Medieval Remains of ‘Noble Girl’ Discovered Under Real Alcázar in Spain https://t.co/L6SD06aOospic.twitter.com/cbuz8krjso — U-S-NEWS.COM (@us_news_com) May 9, 2021

Medieval Remains of ‘Noble Girl’ Discovered Under Real Alcázar in Spain https://t.co/LHVHldt9xwpic.twitter.com/xbFHV6hzSK — Cult of Amon Ra (@Cultofamonra) May 9, 2021

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية