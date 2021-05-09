"واخداها عافية".. شقيق الموسيقار المصري الراحل جمال سلامة يكشف تفاصيل الخلاف مع طليقة الأخير

كشف الموسيقار المصري، فاروق سلامة، شقيق الموسيقار الراحل جمال سلامة، تفاصيل عن الخلاف مع وفاء بناني، طليقة الأخير.

إقرأ المزيد

وخلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أشار فاروق سلامة إلى أن أخاه الراحل "أعطى أبنائه الثلاثة من طليقته 3 شقق مساحتهم 1000 متر، وأن سبب الخلاف هو رغبة طليقته في دخول شقة ابنته سونيا سلامة، المقيمة في إسبانيا".

وأشار فاروق سلامة إلى أن جمال خصص هذه الشقة كمكتب لابنته سونيا، في حين أن طليقته أرادت الدخول إلى الشقة للحصول على مقتنياتها، مؤكدا أن الموسيقار الراحل "كتب الشقة باسم ابنته بشكل رسمي"، كما قال الموسيقار فاروق سلامة إن ابنة أخيه أرسلت إليه توكيل رسمي عبر السفارة، للحفاظ على شقتها التي ورثتها من والدها"، لافتا إلى أنه "بناء على هذا التكليف غير "كالون" باب الشقة، وأن طليقة أخيه تحتفظ بنسخة من مفتاح الشقة".

وأوضح شقيق الموسيقار الراحل أن طليقة أخيه "لم تزر شقيقه عند مرضه، ولم يذهبوا للمستشفى عند وفاته".

ورأى فاروق سلامة أن "سبب مقاضاة طليقة أخيه لهم، هو أنها "واخداها عافية"، وأنها ترغب في الحصول على مقتنياته الشخصية من الشقة التي كتبها لابنته سونيا".

وكانت وفاء بناني، طليقة الموسيقار المصري الراحل، جمال سلامة، قد قدمت بلاغا في مركز الشرطة، اتهمت فيه عددا من أقارب الراحل بتبديد ممتلكاته وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين.

هذا وقامت طليقة الراحل، والدة هاني ودينا، نجلي الموسيقار الراحل، بتحرير محضر في نقطة شرطة الجزيرة، اتهمت فيه عددا من أقارب الراحل، وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة ونجلته نورهان سلامة وزوجها، بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، حيث جاء ذلك نتيجة اقتحام المتهمين اقتحامهم للاستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك فيه، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير "الكالون" الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة

المصدر: RT