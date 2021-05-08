مغن بريطاني يسأل بايدن: "ماذا لو جاء أحمق من بعيد ليأخذ منزلك؟" (فيديو)

نشر المغني البريطاني الشهير روجر ووترز عضو فرقة "بينك فلويد" مقطع فيديو على حسابه الخاص عبر "تويتر"، أعرب فيه عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وهاجم ووترز دعم الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، رغم تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي اتهم إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وممارسة الاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وتعليقا على المواجهات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، قال: "بايدن ما زال مستمرا بدعم إسرائيل في أي شيء..ويستمر بدعمها في إخراج الناس من منازلهم".

ووجه كلامه لبايدن سائلا: "ماذا لو كنت في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك منذ مئات السنوات، وجاء أحمق من بعيد وقال لك أنا سآخذ منزلك؟.. لا يهمني ماذا تفعل، مت! إنه أمر لا يصدق".

A note from Roger.



It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi — Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021

المصدر: RT