فوز فيلم وثائقي أنتجته RT عن الشرطيات الأفغانيات بجائزة حقوقية دولية

فاز فيلم وثائقي من إنتاج شبكة RT عن النساء العاملات في صفوف الشرطة الأفغانية، بجائزة Human Rights Press Awards الدولية لعام 2021.

وحصل فيلم "شرطيات أفغانستان" (Lady Cops of Afghanistan) من إنتاج قناة "RT وثائقي" على جائزة أفضل فيلم وثائقي باللغة الإنجليزية في الدورة الـ25 من حفل توزيع جوائز Human Rights Press Awards.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام صحفيين حاليين وسابقين من وسائل إعلام مختلفة، منها "رويترز" و"فايننشل تايمز" و"نيويورك تايمز" و"تايم" وغيرها.

المصدر: RT