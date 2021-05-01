المخرج سيف سبيعي: "على صفيح ساخن" متكامل فنيا ومجتمعاتنا كذابة تبرز غير الذي تضمر

استضاف برنامج "ناس أونلاين" المخرج السوري سيف الدين سبيعي، للحديث عن مسلسله "على صفيح ساخن" المعروض في رمضان الحالي والذي حقق شعبية واسعة منذ عرض أولى حلقاته.

المخرج السوري أوضح أن هناك عدة عناصر ساعدت على إنجاز هذا العمل الفني، بداية من النص الذي كتبه كل من علي وجيه ويامن الحجلي، مرورا بالديكور والصرف الإنتاجي وصولا إلى استقدام أهم الممثلين على الساحة الفنية السورية.

وأضاف سبيعي خلال حواره مع يارا سليمان مقدمة برنامج "ناس أونلاين"، أن مهمة المخرج أن يقدم الواقع ليس كما هو بل برؤية فنية مختلفة، وبنفس الوقت أن يظل محافظا على واقعيته وشفافيته وحقيقته، فكلما اقترب العمل الفني لأحاسيس المشاهد وصل إلى النجاح أكثر على حد تعبيره.

أما عن تعليقه على مشاهد وصفت بالجريئة في مسلسلات سورية، وأحدثت جدلا في أوساط المتابعين، قال سبيعي إنه إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لوجود مشهد قبلة فيجب أن يُنفذ هذا المشهد، أما إذا لم تكن هناك ضرورة درامية "فالأفضل بمجتمعات مثل مجتمعاتنا كذابة وتبرز غير الذي تضمر" حسب وصفه، ألا تُعرض هذه المشاهد.

وعن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، أوضح سبيعي أن الفنان السوري حاله حال المواطن العادي، يعاني من مشاكل اقتصادية وحياتية مختلفة، ولكن "بسبب وضعه المادي الأفضل قليلا، يمكنه أن يتجاوزها".

وفيما يخص فايروس كورونا، أوضح الفنان السوري أنه يرى أن "موضوع الجائحة مبالغ فيه" رغم الإصابات الكبيرة والمنتشرة حول العالم.





المصدر: RT