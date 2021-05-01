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فنان سوري مشهور ينشر صورة له وهو يضع الأوكسجين ويطمئن محبيه

الثقافة والفن

فنان سوري مشهور ينشر صورة له وهو يضع الأوكسجين ويطمئن محبيه
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نشر الفنان السوري، باسم ياخور، صورة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث ظهر بالصورة وإلى جانبه أسطوانة الأوكسجين وحمل بيده ورقة كتب عليها كلمة "شكرا".

وشارك باسم ياخور صورته من خلال خاصية الستوري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث ظهر بالصورة وإلى جانبه أسطوانة الأوكسجين.

وعّلق على الصورة: "شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي بهالأيام الصعبة الماضية اللي مرقت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي" ودون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

فنان سوري مشهور ينشر صورة له وهو يضع الأوكسجين ويطمئن محبيه

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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