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مصر.. المجلس الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا عاجلا مع المسؤولين عن مسلسل "الطاووس"

الثقافة والفن

مصر.. المجلس الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا عاجلا مع المسؤولين عن مسلسل
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري كرم جبر
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري أنه قرر فتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة.

وقال المجلس في بيان له، إنه "ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل".

وأضاف أن "احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظا على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيا يحترم القيم المتعارف عليها".

وأشار إلى أن "لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولا بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك".

المصدر: "الشروق" 

 

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