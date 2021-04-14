فيينا تشهد أول عرض لأوبرا ريتشارد فاغنر"بارسيفال" من إخراج فنان طليعي روسي

شهد مسرح "أوبرا فيينا "يوم 11 أبريل أول عرض لأوبرا ريتشارد فاغنر "بارسيفال" من إخراج الفنان الطليعي الروسي المعروف، كريل سريبريانيكوف.

وأقيم العرض في قاعة تخلو من الجمهور بسبب الحظر المفروض على الفعاليات الثقافية الكبرى جراء انتشار عدوى فيروس كورونا في النمسا والعالم.

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لكن فيديو الأوبرا يمكن مشاهدته الساعة 15.00 يوم 18 أبريل في أوروبا وروسيا على موقع ARTE Concert الإلكتروني.

صرح بذلك المخرج المسرحي الروسي المعروف، كريل سريبريانيكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية. وقال الفنان:" إن وضع أوبرا "بارسيفال" هي مغامرة حقيقية، مع العلم أننا بدأنا في وضعها قبل اندلاع وباء "كوفيد – 19". أما الآن فتحول عرضها إلى تجربة صعبة بالنسبة لي ولفرقتي. ونحن نحس بأننا نتسلق أعلى جبل".

وقال سريبريانيكوف إن "أوبرا فيينا" هو مسرح له تقاليد يجب أخذها بالحسبان ولا يجوز مخالفتها حتى من قبل نجوم فرقتنا.

ويجري العرض على خلفية شاشة سينمائية تعرض عليها بعض المشاهد، الأمر الذي لا يتماشى طبعا مع تقاليد "أوبرا فيينا".

يذكر أن، كيريل سريبريانيكوف، نفسه قد تولى الإخراج المسرحي لأوبرا "بارسيفال" وتصميم أزياء الفنانين.

والمخرج الموسيقي وقائد الأوركسترا هو، فيليب جوردان. وتضم بطولة الأوبرا: جوناس كوفمان، إلينا جارانكا ، لودوفيك تيزيه، فولفغانغ كوخ، جورج زيبنفيلد، نيقولاي سيدورينكو ،ستيفان سيرني. وتولى يفغيني كولاغين، إدارة وإنتاج الأوبرا.

يذكر أن كيريل سريبريانيكوف سبق له أن تولى الإدارة الفنية لمسرح "غوغول" في موسكو حيث اشتهر بمسرحياته الطليعية المثيرة.

المصدر: تاس