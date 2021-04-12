المايسترو سليم سحاب وزوجته في العناية المركزة بعد إصابتهما بكورونا

نشرت الفنانة المصرية مي فاروق تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطلب فيه الدعاء للمايسترو سليم سحاب وزوجته، بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت فاروق في منشورها: "أرجو منكم جميعا الدعاء في هذه الليلة المفترجة لأبويا الروحي المايسترو سليم سحاب وزوجته أن يتم شفائهما على خير، هما في أمس الحاجة للدعاء".

وأضافت: "هما في الرعاية المركزة دعواتكم يقوموا بالسلامة ويعدوا أزمتهم علي خير".

وكان تعرض المايسترو سحاب إلى أزمة صحية بعد إصابته بالفيروس وزوجته، وهو الأمر الذي دفع بعض محبيه للدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت قدمت فرقة نجوم "كورال أوركسترا الشباب والرياضة"، بقيادة الموسيقار سحاب آخر الفقرات الفنية في احتفالية وزارة الشباب والرياضة يوم أمس الأحد، بمناسبة يوم اليتيم، والتي حملت إسم "ها أنا أحقق ذاتي"، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والشخصيات.

المصدر: "صدى البلد"