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إصابة الفنانة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا

الثقافة والفن

إصابة الفنانة نيكول سابا وزوجها بفيروس كورونا
twitter/NicoleSabaaa
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أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا مساء الأحد عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا.

ونشر برنامج "ع غير الكوكب" الذي تبثه قناة "إم تي في" على حسابه بموقع "تويتر" خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها "بتويتر" قالت فيها: "حمد لله على كل شئ".

والاثنين الماضي، تعرضت نيكول لوعكة صحية منعتها من تصوير حلقتها مع الإعلامي بيار رباط مقدم برنامج "ع غير كوكب".

وقال البرنامج إن الفنانة أبلغت بيار باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي الذي يذاع على الهواء مباشرة.

المصدر: وكالات

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