الفيلم الأمريكي "نومادلاند" يفوز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز "بافتا" البريطانية

فاز الفيلم الأمريكي "أرض الرحالة" "نومادلاند" يوم الأحد بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز "بافتا"، وهي أرفع جوائز السينما البريطانية.

وحصل الفيلم الذي يتناول مجتمعا من سكان البيوت المتنقلة على أربع جوائز في حفل عبر الإنترنت للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أقيم في لندن.

وبين الجوائز جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم فرنسيس ماكدورماند، وجائزة أفضل مخرج لمخرجته كلوي جاو.

Le prix du Meilleur Film est remis à Nomadland de Chloé Zhao aux #BAFTAspic.twitter.com/6D1lxeg5fu — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 11, 2021

And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

المصدر: رويترز