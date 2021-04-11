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الفيلم الأمريكي "نومادلاند" يفوز بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز "بافتا" البريطانية

الثقافة والفن

الفيلم الأمريكي
@BAFTA
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فاز الفيلم الأمريكي "أرض الرحالة" "نومادلاند" يوم الأحد بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز "بافتا"، وهي أرفع جوائز السينما البريطانية.

وحصل الفيلم الذي يتناول مجتمعا من سكان البيوت المتنقلة على أربع جوائز في حفل عبر الإنترنت للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أقيم في لندن.

وبين الجوائز جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم فرنسيس ماكدورماند، وجائزة أفضل مخرج لمخرجته كلوي جاو.

المصدر: رويترز

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