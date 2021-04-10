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وزير الإعلام السوري يحضر ختام "ملحمة درامية"

الثقافة والفن

وزير الإعلام السوري يحضر ختام
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وصف وزير الإعلام السوري عماد سارة مسلسل "أقمار في ليل حالك" بأنه "ملحمة درامية" وقال إن رسالتها "تكريس وترسيخ دماء الشهداء".

وخلال زيارة إلى ريف حلب الشرقي حيث مواقع تصوير المشاهد الأخيرة من العمل الذي تشرف عليه وزارة الإعلام السورية، قال سارة إن المسلسل "ملحمة درامية لا تجسد فقط بطولات الجيش العربي السوري بل أيضا بطولات المواطن السوري والمجتمع السوري الذي التف كنسيج وطني حول الجيش والقيادة حتى تم تحقيق الانتصار".

مخرج العمل نجدت إسماعيل أنزور وصف المسلسل بأنه "كبير وعلى كل المساحة السورية" وقال "قدمنا العديد من الأعمال ونتوج تلك الأعمال بهذا المسلسل وتم الإعداد له بشكل جيد".

المسلسل من إنتاج "المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني" وتأليف محمود عبد الكريم ويشارك فيه أكثر من 300 ممثل وممثلة.

المصدر: سانا + RT

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